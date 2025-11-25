DJ Nordex erhält Auftrag von spanischer Grupo Enhol über 34 MW
DOW JONES--Nordex hat von dem langjährigen Kunden Grupo Enhol einen neuen Auftrag für die Lieferung und Installation von sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X in Navarra erhalten. Das Projekt wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen, wie der Hamburger Windturbinenhersteller mitteilte. Zum Vertrag gehöre ein 20-jähriger Service der Anlagen.
