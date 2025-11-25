Düsseldorf (ots) -Die Unternehmensberatung Kearney wird von der WirtschaftsWoche mit dem "Best of Consulting"-Award in der Kategorie Finance und M&A ausgezeichnet. Prämiert wird die erfolgreiche Restrukturierung und der Verkauf von SportScheck aus der Insolvenz an die italienische Cisalfa Group - ein Projekt, das in kurzer Zeit den Fortbestand der Marke und den Erhalt von über 1.000 Arbeitsplätzen sicherte.Die globale Unternehmensberatung Kearney zählt zu den Gewinnern des diesjährigen WirtschaftsWoche-Wettbewerbs "Best of Consulting". In der Kategorie Finance / M&A honoriert die Jury die umfassende Beratung und Steuerung des Verkaufsprozesses von SportScheck, Deutschlands führendem Omnichannel-Sporthändler. SportScheck, gegründet 1946 in München, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einer führenden Omnichannel-Marke mit hoher Markenbekanntheit, einem vielfältigen Multimarkenangebot und einem weitreichenden Filialnetz in den besten Innenstadtlagen. Ein Unternehmen, das den Sporteinzelhandel in Deutschland wesentlich geprägt hat. Unter der Gesamtleitung von Dr. Mirko Warschun gelang es Kearney, das Unternehmen trotz einer komplexen Insolvenzlage in nur wenigen Monaten in eine stabile Zukunft zu führen und einen strategisch passenden neuen Eigentümer zu finden.Ein hochkomplexer Startpunkt: Insolvenz in einer ohnehin herausfordernden BrancheAls die Signa Holding im Herbst 2023 Insolvenz anmeldete, riss dies auch SportScheck in die Zahlungsunfähigkeit. Von einem Tag auf den anderen drohten rund 1.400 Mitarbeitende, über 30 Filialen und ein traditionsreiches Unternehmen zu verschwinden. Gemeinsam mit dem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter Axel Bierbach (Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen) übernahm Kearney die Aufgabe, unter massivem Zeitdruck eine tragfähige Zukunftslösung zu entwickeln.Dr. Mirko Warschun beschreibt die Ausgangslage als "eine der komplexesten Situationen, die wir in den vergangenen Jahren im deutschen Handel gesehen haben". Entscheidend sei gewesen, "innerhalb kürzester Zeit klare Strukturen zu schaffen, Transparenz herzustellen und Vertrauen im Markt aufzubauen".Internationales Investorenrennen - strukturiert, schnell und fair gesteuertKearney verantwortete dabei den gesamten M&A-Prozess: die Erstellung von Sell-Side Dokumenten, den Aufbau des Datenraums, die internationale Investorensuche sowie sämtliche Verhandlungen. Ein zweistufiger Bieterprozess sorgte für Wettbewerb und Tempo."Uns war wichtig, nicht nur irgendeinen Käufer zu finden, sondern den richtigen", so Warschun. "SportScheck brauchte einen Eigentümer, der finanzielle Stabilität, strategische Klarheit und ein glaubwürdiges Wachstumsmodell vereint."Die Cisalfa Group setzte sich schließlich mit dem stärksten Zukunftskonzept, einer überzeugenden Gläubigerquote und klaren Expansionsplänen durch.Ein Ergebnis mit Signalwirkung für Mitarbeitende und den deutschen SporthandelDurch den erfolgreichen Abschluss konnten über 1.050 Arbeitsplätze gesichert und 26 Filialen weitergeführt werden. Damit wurde nicht nur ein Traditionsunternehmen gerettet, sondern auch ein bedeutender Player im deutschen Sporteinzelhandel stabilisiert."Für uns war entscheidend, dass SportScheck nicht nur verkauft, sondern wirklich neu aufgestellt wird. Die starke Perspektive unter dem Dach von Cisalfa ist ein Erfolg für Mitarbeitende, Kunden und das gesamte Ökosystem der Marke", so Warschun abschließend.Über KearneySeit 1926 ist Kearney eine der führenden globalen Unternehmensberatungen und strategischer Partner für drei Viertel der Fortune Global 500 sowie zahlreiche Regierungen weltweit. Mit einer Präsenz in über 40 Ländern arbeiten unsere Beraterinnen und Berater impact-first - mit klarem Fokus darauf, nachhaltige Ergebnisse und messbare Veränderungen gemeinsam mit unseren Kunden zu erzielen.Pressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/6165529