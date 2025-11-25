Nach Wochen heftiger Turbulenzen deutet sich bei Bitcoin eine mögliche Wende an: Die größte Kryptowährung zeigt erste Zeichen einer Erholung, während unter Händlern vorsichtiger Optimismus aufkeimt. Sinkende Absicherungskosten, stabilisierende Marktindikatoren und ein nachlassender Verkaufsdruck nähren die Hoffnung, dass das schlimmste Kapitel des jüngsten Einbruchs erst einmal überstanden sein könnte. Bitcoin zeigt erste Erholungssignale Der starke ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.