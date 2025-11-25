DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.01 Uhr 3 Ticks auf 128,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,93 Prozent und das Tagestief bei 128,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.239 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,86 Prozent. Der Bobl-Futures zeigt sich unverändert bei 118 Prozent.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.