KI-Chatbots wie ChatGPT können uns bei einer Vielzahl von Arbeiten unterstützen. Wirklich effizient ist der ständige Wechsel zwischen Apps allerdings nicht. Dass das auch einfacher geht, zeigt dieses praktische KI-Tool aus Deutschland. Texte umformulieren, zusammenfassen oder übersetzen? Das ist für ChatGPT, Claude oder Gemini kein Problem. In der Praxis bedeutet das aber oft, Texte aus einer Mail, Slack-Gruppe oder einem Dokument zu kopieren, dann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n