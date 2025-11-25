FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel nach der Veröffentlichung detaillierter Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland kaum verändert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1528 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Montagabend. Bewegung in den Devisenmarkt könnten aktuelle Daten vom US-Einzelhandel bringen. Diese werden um 14.30 Uhr erwartet.

"Das größte Interesse gilt heute den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, nachdem die Zahlen für den US-Arbeitsmarkt im September bereits überzeugen konnten", hieß es in einem Morgenkommentar der Landesbank Helaba. Die Vorgaben seien freundlich. "So haben die Benzinpreise einen Anstieg im September verzeichnet, der mit der Saisonbereinigung sogar noch größer ausgefallen ist."

Die Preissteigerungen tragen der Einschätzung der Helaba-Experten positiv zum nominalen Umsatzplus bei. "Im Hinblick auf das Wachstum sind aber vor allem die realen Entwicklungen relevant und diesbezüglich liefern die gestiegenen Pkw-Verkaufszahlen eine ebenfalls positive Indikation".

Insofern sollte ein solides Plus der Einzelhandelsumsätze nach den bereits starken Augustwerten ins Kalkül gezogen werden. "Dass die Konsensschätzung dabei noch übertroffen werden kann, glauben wir jedoch nicht", so die Helaba-Experten.

Die Experten der Landesbank sehen für den Euro nach wie vor charttechnische Risiken unterhalb der 21-Tagelinie, die am Dienstag um die 1,156 US-Dollar liegt. "Derweil ist das Indikatorenbild uneinheitlich und letztlich pendelt der Euro seit Mitte Oktober um die Marke von 1,1542 Dollar." Weitere Widerstände seien bei 1,1643 sowie 1,1647 in Form der 55- und der 100-Tagelinien zu finden; Unterstützungen bei 1,1469 und an der exponentiellen 200-Tagelinie bei 1,1416 Dollar.

Mit dem aktuellen Niveau liegt der Euro rund vier Cent unter dem Jahreshoch von 1,1919 US-Dollar, aber deutlich über dem Stand von Ende 2024. Der Euro wertete im bisherigen Jahresverlauf zum Dollar um etwas mehr als elf Prozent auf./zb/mis