Die Kombination von Allvues API-first-Technologie inklusive KI-Tool Andi mit KPMGs lokalem Fachwissen und regulatorischer Expertise schafft einen echten Mehrwert für Kunden und bildet eine starke Vertrauensbasis bei der Einführung innovativer Lösungen im Bereich Private Assets.

Allvue Systems, LLC ("Allvue"), ein führender Anbieter von Softwaretechnologie für alternative Kapitalanlagen, kündigt heute den weiteren Ausbau seiner Präsenz in EMEA an und kooperiert mit KPMG Luxemburg als zentralem Implementierungspartner für Kundenprojekte in Europa. Die strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage globaler Asset Manager und Asset Servicer insbesondere am wichtigen europäischen Fondsdomizil Luxemburg optimal zu bedienen. Durch die Kombination von Allvues erstklassiger, integrierter Technologieplattform mit KPMGs renommierter lokaler Expertise im Bereich Private Assets, tiefen regionalen Beziehungen und mehrsprachiger Umsetzungskompetenz bietet die Partnerschaft ihren Kunden einen signifikanten Mehrwert durch einen schnellen und sicheren Weg bei der Einführung innovativer Lösungen.

"Unsere Mission ist es, Private Markets durch den Einsatz unserer KI-gestützten Plattform im Zentrum eines starken Ökosystems von Lösungspartnern transparenter, effizienter und vernetzter zu machen", sagt Steven Kilby, Chief Technology Officer bei Allvue Systems. "Durch die Ausweitung unserer Präsenz in Luxemburg in Zusammenarbeit mit KPMG können Kunden Allvue-Lösungen nun im Wissen auswählen, dass die Implementierung von einem vertrauenswürdigen Partner mit tiefgehender lokaler Expertise effizient und sicher geliefert wird."

Wachstum in Europas Zentrum für alternative Kapitalanlagen

Luxemburg ist das größte Fondsdomizil in Europa mit mehr als €5 Billionen an verwalteten Vermögenswerten und bleibt auch zukünftig ein Magnet für globale Private-Asset-Manager. Dieses Wachstum geht jedoch mit zunehmender regulatorischer Komplexität und verschärftem Wettbewerb einher, wodurch die reibungslose Umsetzung innovativer Technologielösungen zum kritischen Erfolgsfaktor wird.

Die Kooperation von Allvue und KPMG ist darauf ausgelegt, die Herausforderungen komplexer Technologien erfolgreich zu beherrschen sowie dabei den lokalen regulatorischen und sprachlichen Anforderungen besonders Rechnung zu tragen. Die Zusammenarbeit stellt sicher, dass neue und bestehende Allvue-Kunden von folgenden Vorteilen profitieren:

Regionales Wissen: KPMG Luxemburg verfügt über umfassendes regulatorisches Know-how, weitgehende Fachexpertise in alternativen Investmentproduckten sowie langjährige lokale Erfahrung. In Kombination mit Allvues Technologiekompetenz in Private-Markets entsteht somit ein einzigartiger "Best-of-both-worlds"-Vorteil zum Nutzen unserer Kunden.

Nahtlose Implementierung: Gemeinsame Umsetzungteams werden Leistungen nicht nur in Englisch, sondern auch in weiteren Sprachen wie Französisch oder Deutsch erbringen können und sorgen so für ein reibungsloses Projektmanagement für Kunden in Luxemburg und ganz Europa.

Beschleunigter Technologiezugang: Erstklassige, API-first-IT Lösungen (einschließlich Allvues KI-fähigem Andi ) werden sicher und effizient umgesetzt mit Hilfe der Erfahrung von KPMG. Darüber hinaus liefert KI präzise, datengetriebene Ergebnisse, die es unseren Kunden erlaubt, so gewonnene Erkenntnisse direkt in konkrete Geschäftserfolge umzuwandeln.

Nachgewiesene Erfolgsbilanz: Allvue betreut mehr als 500 internationale Kunden in der Private-Capital-Branche. Diese globale Expertise stellt sicher, dass Manager in der Region von Lösungen profitieren, die bereits bei führenden Unternehmen weltweit etabliert und erfolgreich erprobt wurden.

"Die langjährigen Beziehungen von KPMG Luxemburg und unsere Stellung als Center of Excellence für alternative Fondsadministration machen uns zu einem der anerkanntesten Berater der Region. Unterstützt durch unsere mehrsprachigen Teams, die den Markt verstehen, können wir schnellere und reibungslosere Implementierungen und Ergebnisse mit Präzision liefern", sagt Niels Ozerée, Partner Advisory bei KPMG Luxemburg. "Unsere gemeinsame Stärke, Allvues Softwarelösungen in Verbindung mit KPMGs Umsetzungsexpertise, erfüllt präzise den Bedarf des Marktes nach exzellenter Umsetzung in Luxemburg und ganz Europa, gerade in einer Phase, in der technologische Innovation über den Wettbewerbsvorteil entscheidet."

EMEA-Expansion

Allvue gehört zu den ersten Softwareplattformen für alternative Investments, die künstliche Intelligenz integrieren. Vorgestellt auf Allvue Access, wurde die Lösung mit dem Ziel entwickelt, Private Markets transparenter, vernetzter und effizienter zu machen, indem sie Daten vereinheitlicht, Workflows automatisiert, Benchmarks bereitstellt und so direkt umsetzbare Erkenntnisse über den gesamten Lebenszyklus privater Investments hinweg liefert. KPMG Luxemburg wird unser erster offizieller Implementierungspartner in der Region und markiert damit einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum in EMEA. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender weiterer Schritt in unserer globalen Zusammenarbeit mit KPMG und stärkt unser gemeinsames Engagement für erstklassige, weltweite Standards und Wachstum.

Über Allvue Systems

Allvue Systems liefert umsetzbare Erkenntnisse, Benchmarks und Automatisierung durch eine KI-gestützte Plattform, die Daten vereint und Workflows über den gesamten Lebenszyklus privater Investments strafft. Mit mehr als $8,5 Bio. verwalteten Vermögenswerten, 21.000 Fonds und 500 Kunden, die auf Allvue setzen, tragen wir dazu bei, Private Markets transparenter, vernetzter und effizienter zu machen.

Allvue ist speziell für Manager alternativer Investments konzipiert; unsere integrierte Software-Suite ermöglicht Unternehmen jeder Größe darunter Private-Equity-, Private-Debt- und Public-Credit-Manager, Fondsadministratoren und Banken die Verbesserung der Datenqualität und fundiertere Anlageentscheidungen. Mit Hauptsitz in Miami ist Allvue in Nordamerika, Europa und Indien tätig. Weitere Informationen finden Sie unter allvuesystems.com.

Über KPMG Luxemburg

KPMG in Luxemburg ist ein führender Anbieter von Prüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen. KPMG ist in 146 Ländern tätig und beschäftigt weltweit mehr als 227.000 Fachkräfte in den Mitgliedsfirmen.

Haftungsausschluss: Die hier genannten Parteien handeln als unabhängige Auftragnehmer. Auch wenn der Begriff "Partner" verwendet wird, begründet oder impliziert diese Pressemitteilung keine Vertretungs-, Gesellschafts- oder Joint-Venture-Beziehung oder sonstige rechtliche Verbindung. Keine der Parteien ist befugt, die andere gegenüber Dritten zu verpflichten, sich als deren Bevollmächtigte, Partnerin oder Joint-Venture-Partnerin auszugeben oder im Namen der anderen Partei Verpflichtungen oder Haftungen einzugehen.

