PR Newswire
25.11.2025 09:00 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 25

[25.11.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE00BN4GXL63 10,117,633.00 EUR 0 99,951,064.62 9.8789
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,102,726.33 99.1920
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,361,518.42 111.9963
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,400,694.00 120.5109
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,116,365.05 116.9410
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,028,616.60 109.4540
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE00BKX90W50 16,444.00 CHF 0 1,606,588.64 97.7006
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0.00 20,918,045.51 11.6920
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,458,323.12 10.3908
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 482,431.51 11.9204
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 418,029,099.18 112.6597
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,799,661.80 10.3610
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,062,636.17 11.2289
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,878,096.69 10.7314
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 813,494.09 11.0558
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,668,060.52 12.3829
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,900,078.33 10.4763
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 684,764.44 10.6285
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,607,105.61 10.1263
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,641.54 10.1182
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,248,094.90 10.2904
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
24.11.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,211,958.30 10.0038

