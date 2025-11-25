EQS-News: Reolink Innovation Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

DÜSSELDORF, Deutschland, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Reolink startet offiziell seinen Black Friday Sale mit den größten Rabatten des Jahres. Die Aktion läuft ab sofort bis zum 1. Dezember auf Reolink.com und Amazon . Kunden profitieren von exklusiven Black Friday-Rabatten auf eine große Auswahl an Sicherheitskameras und -systemen, darunter Batteriekameras , PoE-Kameras , Home Hubs und vieles mehr. Die RLC-840WA , eine 4K-fähige Plug-in-WiFi-Kamera mit IK10 Vandalismusschutz, ist mit dem höchsten Rabatt von 50 % erhältlich. Weitere Kameras für die unterschiedlichsten Bedürfnisse sind ebenfalls stark reduziert. Elite Floodlight WiFi (25 % Rabatt, jetzt 172,49 €) Die Elite Floodlight WiFi bietet eine 4K-UHD-Auflösung und einen weiten 180°-Panoramablick. Das auffälligste Merkmal sind jedoch die leistungsstarken Flutlichter, die dank einer Helligkeit von bis zu 3.000 Lumen auch bei schlechten Lichtverhältnissen für scharfe und gut belichtete Bilder sorgen. Durch die Integration der fortschrittlichen ReoNeura-KI-Technologie von Reolink verfügt die Kamera zudem über eine lokale KI-Videosuche, mit der Nutzer die gewünschten Videoclips innerhalb von Sekunden über die Reolink-App finden können. Der ursprüngliche Preis von 229,99 € wurde auf 172,49 € gesenkt. Argus PT Ultra mit Solarpanel (42 % sparen, jetzt 109,99 €) Die Argus PT Ultra ist durch die Kombination aus Solar-Batteriebetrieb mit scharfer 4K-Bildgebung eine besonders flexible Sicherheitslösung. Ihre integrierten Spotlights ermöglichen eine Vollfarbüberwachung auch nach Einbruch der Dunkelheit. Die Kamera bietet mit ihrer 355° Schwenk- und 140° Neigefunktion eine vollständige Überwachung des gesamten Bereichs, ganz ohne tote Winkel. Mithilfe der intelligenten Personen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung sendet die Kamera relevante Echtzeit-Warnmeldungen an Nutzer, egal wo sie sich gerade befinden. Der ursprüngliche Preis von 189,99 € wurde für den Black Friday Sale auf 109,99 € gesenkt. TrackMix PoE (30 % sparen, jetzt 139,99 €) Mit ihrem Dual-Objektiv-Design zeigt die TrackMix PoE gleichzeitig eine Weitwinkel- und eine Nahaufnahme auf einem Bildschirm. Wird eine Bewegung erkannt, zoomt sie dank ihres 6-fachen Hybridzooms heran und verfolgt das Objekt mit der Schwenk-und Neigefunktion. Die Kamera unterscheidet außerdem intelligent zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren und sendet so nur Echtzeit-Warnmeldungen, die wirklich wichtig sind. Der ursprüngliche Preis von 199,99 € wurde auf 139,99 € gesenkt. Über Reolink Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831229/Reolink_Black_Friday_Deals_2025_are_Live.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-black-friday-sale-2025-bis-zu-50--rabatt-auf-intelligente-sicherheitskameras-302625391.html



