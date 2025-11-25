Datum der Anmeldung:
21.11.2025
Aktenzeichen:
B3-116/25
Unternehmen:
QCP Akqui 1 GmbH, München (Quantum-Gruppe); Erwerb aller Anteile und Kontrolle über die Marley Deutschland GmbH, Wunstorf;
Produktmärkte:
Abwasserrohre und Dachrinnen aus Kunststoff, Lüftungssysteme
