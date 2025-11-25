Datum der Anmeldung:
19.11.2025
Aktenzeichen:
B1-165/25
Unternehmen:
Canada Pension Plan Investment Board, Toronto (Kanada)/Erwerb von 50% der Anteile an GEDCDP I SCSp, Luxemburg sowie Anteils- und Vermögenserwerb an vier Seed-Immobilien
Produktmärkte:
Rechenzentrumsimmobilien
