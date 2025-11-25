Datum der Anmeldung:
18.11.2025
Aktenzeichen:
B5-102/25
Unternehmen:
Nimbus / Hoerbiger Kompressortechnik / HOERBIGER Valves (Changzhou) (Anteilserwerb, Vermögenserwerb)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Komponenten für stationäre und mobile Kompressoren
18.11.2025
Aktenzeichen:
B5-102/25
Unternehmen:
Nimbus / Hoerbiger Kompressortechnik / HOERBIGER Valves (Changzhou) (Anteilserwerb, Vermögenserwerb)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Komponenten für stationäre und mobile Kompressoren
© 2025 Bundeskartellamt