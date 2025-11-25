Datum der Anmeldung:
18.11.2025
Aktenzeichen:
B1-164/25
Unternehmen:
Leifite Investment Pte. Ltd, Singapur/Anteilserwerb an MIE Core Investment Fund Parallel (SCA) SICAR, Luxemburg
Produktmärkte:
Infrastrukturinvestitionen in ÖPP-Projekte, Straßenbau
18.11.2025
Aktenzeichen:
B1-164/25
Unternehmen:
Leifite Investment Pte. Ltd, Singapur/Anteilserwerb an MIE Core Investment Fund Parallel (SCA) SICAR, Luxemburg
Produktmärkte:
Infrastrukturinvestitionen in ÖPP-Projekte, Straßenbau
© 2025 Bundeskartellamt