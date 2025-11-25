Die Deutsche Börse hat im Frühjahr mit den US-Zoll-Turbulenzen an den Märkten kräftig zugelegt - dann stürzte die Aktie ab. Jetzt könnte es wieder aufwärts gehen. Analysten beurteilen die Aktie der Deutschen Börse nach den rasanten Kursrückgängen seit Jahresmitte wieder optimistischer. Die britische Investmentbank hat jetzt ihre Kaufempfehlung für die Aktie des DAX-Konzerns bestätigt und das Kursziel von 280 auf 290 Euro angehoben. Zur Begründung hieß es, der größte deutsche Börsenbetreiber biete ...

