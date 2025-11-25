

Momcozy bietet in dieser Einkaufssaison außergewöhnliche Rabatte auf Babypflegeprodukte NEW YORK, USA- Media OutReach Newswire - 25. November 2025 - Momcozy, ein weltweit führender Anbieter von Mutter- und Babypflegeprodukten, freut sich, seine exklusiven Angebote für die Black Friday-Saison 2025 bekannt zu geben: Der Black Friday ist zwar aufregend, kann aber auch überwältigend sein - insbesondere für frischgebackene Eltern, die versuchen, die richtigen Babyartikel auszuwählen. Alle, die sich nicht sicher sind, wo sie anfangen sollen, können sich an den Entscheidungen der 4,5 Millionen Mütter orientieren, die Momcozy lieben.



Die Cozy-Tech-Philosophie von Momcozy bestimmt das Design jedes Produkts und sorgt für Komfort und Bequemlichkeit, die das Muttersein ein wenig einfacher machen. Der Mom-First-Ansatz verbindet durchdachte Technik mit viel Feingefühl, um Müttern in Bezug auf Pflege und Komfort das Maximum zu ermöglichen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die Marke kontinuierlich Innovationen vorangetrieben, die es Müttern ermöglichen, sich frei und sicher zu bewegen und auch mal auszuruhen zu können - darunter auch die unten vorgestellten Kernprodukte.



In diesem Jahr können Käuferinnen und Käufer erhebliche Rabatte genießen - bis zu 50 % auf momcozy.com und bis zu 30 % auf Amazon - auf Produkte, die das Leben vielbeschäftigter Eltern vereinfachen und Komfort in jeder Phase der Mutterschaft bieten.



Black Friday Spotlight: Kernprodukte



Von Donnerstag, 20. November, bis Montag, 1. Dezember, können Käuferinnen und Käufer auf Amazon von tollen Angeboten profitieren:



* 20 % Rabatt - Momcozy M5 Wearable Breast Pump - Seit drei Jahren in Folge die weltweit meistverkaufte tragbare Milchpumpe. Leicht (0,5 lbs), extrem leise und mit BabyLatch-Technologie für einfaches Abpumpen unterwegs.



* 20 % Rabatt - Momcozy tragbarer Milch- und Wasserwärmer für unterwegs - Ein wiederaufladbarer, tragbarer Flaschenwärmer, der Milch während der Reise oder beim nächtlichen Füttern schnell erwärmt, Flaschen gleichmäßig und schnell anwärmt und über zwei Modi für Muttermilch und Wasser verfügt.



* 20 % Rabatt - Momcozy KleanPal Pro Babyflaschen-Spülmaschine , Sterilisator und Trockner - Ein All-in-One-Gerät, das Flaschen und Pumpenteile abwäscht, sterilisiert und trocknet und Ihnen stundenlange Handarbeit erspart.



Gleichzeitig bietet die offizielle Website von Momcozy weitere außergewöhnliche Black Friday-Rabatte:



* 50 % Rabatt - Momcozy Multifunktionaler tragbarer Milchpumpen-BH - Mit Momcozys CozyFitClasp mit "Expanding Space"-Design für verbesserten Komfort, nahtloser Übergang von der Alltagskleidung zum freihändigen Abpumpen. Ideal für die Verwendung mit tragbaren Pumpen wie der M5 und der S12 Pro.



* 35 % Rabatt - Momcozy PureHug Babytrage - Eine leichte 3-in-1-Babytrage für den täglichen Gebrauch und für Reisen, die für das Wachstum vom Säuglings- bis zum Kleinkindalter ausgelegt, auf drei Größen einstellbar ist und 3 bis 19 Kilo trägt.

