Die seit Jahren von grünen und linken Politikern und Anti-Auto-Lobbyisten unermüdlich vorgetragene Forderung nach einer Verkehrswende zeigt Wirkung. Die Kurzformel dazu lautete: Verbrenner raus, Elektroautos rein, Autoverkehr runter. Das Verbrenner-Aus 2035 wurde zum Mantra der deutschen Klimapolitik. Nur fachkundige Minderheiten übten Kritik an dem dafür notwendigen revolutionären Umbau der Gesellschaft. Kaum einer wagte öffentlich die D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tichys Einblick