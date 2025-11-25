BÖRSE AKTUELL: Starke Erholung an der Wall Street (25.11.25)

Die US-Aktienmärkte verzeichneten gestern eine deutliche Erholung. Der Nasdaq stieg um 2,69%, der S&P 500 um 1,55% und der Dow Jones um 1,4%. Die Gewinne wurden maßgeblich durch die wachsende Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember getragen - ein zentraler Treiber im Kontext Börse Aktuell.

Mehrere Vertreter der US-Notenbank, darunter Daly, Waller und Williams, signalisierten, dass eine Zinssenkung zunehmend realistisch erscheint. Entscheidend bleiben die aktuellen Daten zu Inflation, Arbeitsmarkt und Industriesektor. Die Märkte preisen inzwischen eine 70-75% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung ein - ein wesentlicher Stimmungsfaktor für Aktien und Risikoassets.

Geopolitik: Xi, Trump und Ukraine-Gespräche

Japans Premierministerin Takaichi und Donald Trump wollen über dessen jüngste Gespräche mit Chinas Präsident Xi beraten - vor dem Hintergrund steigender Spannungen rund um Taiwan.

Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine wurden vom Weißen Haus als "produktiv" beschrieben. Gleichzeitig entsendet die EU-Kommission ein Team nach Washington, um bilaterale Themen zu vertiefen.

China-Russland Energiepartnerschaft stärkt Ölmarkt

Chinas Präsident Xi kündigte eine engere Energiekooperation mit Russland an. Beide Länder verhandeln über eine Ausweitung von Ölimporten, um US-Sanktionen zu umgehen. Infolge dieser Entwicklungen stabilisiert sich der Ölpreis bei rund 58,50 US-Dollar pro Barrel - ein wichtiger Punkt im aktuellen Marktbericht Börse...

