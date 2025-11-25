173.173 Elektroautos wurden laut dem Branchenverband ACEA im Oktober in der EU neu zugelassen, 38,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dabei zeigt sich: Nicht jeder Markt und Hersteller kann bei der Entwicklung mithalten. Über alle Antriebsarten hinweg weißt die ACEA-Statistik 916.609 Neuzulassungen in den EU-Staaten aus, womit die 173.173 neuen BEV einem Elektroauto-Anteil von 18,9 Prozent entsprechen. Betrachtet man ganz Europa (also neben der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
