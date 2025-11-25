MG plant einem Medienbericht zufolge, ab 2027 einen Kompaktstromer für einen Preis von unter 25.000 Pfund zu launchen - umgerechnet unter 28.500 Euro. Der MG2 soll als Einstiegsmodell in die sieben Baureihen umfassende Elektroauto-Palette der Marke integriert werden. Das berichtet Autocar unter Berufung auf David Allison, Chef von MG Motor UK. Dass die SAIC-Marke mit einem Kompaktstromer liebäugelt, hatte Allison bereits im Frühjahr 2024 publik gemacht. ...

