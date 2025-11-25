Beim Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) erschienen im November die Fachbücher Baupreise kompakt 2026 - mit den Einzelausgaben Neubaüund AltbaüDiese bilden eine sichere Grundlage zum Bepreisen von Leistungsverzeichnissen, zur Vorbereitung der Vergabe sowie zum Prüfen von Bieter-Preisen. Mit den über 25.500 aktuellen Baupreisen in Form von statistisch ausgewerteten Baupreisen abgerechneter Leistungsverzeichnisse haben Anwender die ...

