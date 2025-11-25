Verhaltener Börsenstart - Banken liefern Schlagzeilen

Im frühen Handel zeigt sich der DAX unentschlossen, während die US-Indikationen ein negatives Bild signalisieren. In Asien setzte sich die Schwäche fort, der Nikkei schloss deutlich im Minus. Anleger bleiben vorsichtig, denn die Woche hält Impulse bereit, die das Marktgeschehen schnell verändern könnten.

Makroökonomischer Überblick:

In Europa sorgt der Automarkt für Gesprächsstoff: Die Neuzulassungen stiegen im Oktober um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Ein Plus, das jedoch klar hinter den Erwartungen von rund 12 % zurückbleibt. Besonders dynamisch entwickelten sich Elektrofahrzeuge, deren Anteil weiter wächst. Am Nachmittag richtet sich der Blick über den Atlantik: Die US-Erzeugerpreise (PPI) für Oktober stehen an. Nach dem Rückgang im Vormonat rechnen Ökonomen nun mit einem Anstieg um 0,3 %. Diese Daten könnten für den künftigen Kurs der Fed von Bedeutung sein.

Im Fokus:

Bei der Deutschen Bank steht eine Prüfung durch die Europäische Zentralbank im Raum. Hintergrund sind Vorwürfe, das Institut habe Risiken in seiner Bilanz zu niedrig angesetzt. Im Fokus stehen sogenannte Netting-Praktiken, die Kapitalanforderungen reduzieren können. Die Bank weist die Anschuldigungen zurück und betont die Einhaltung geltender Standards. Anleger zeigen sich vorerst gelassen, die Aktie notiert im frühen Handel leicht im Plus.

Auch ABN Amro steht im Fokus: Die niederländische Bank kündigte eine umfassende Neuausrichtung an. Bis 2028 sollen rund 5.200 Stellen wegfallen, teils durch natürliche Fluktuation, teils durch Kündigungen. Zudem verkauft das Institut sein Privatkreditgeschäft Alfam an Rabobank und will sich stärker auf Hypotheken und das Kerngeschäft in Nordwesteuropa konzentrieren. Ziel ist eine Eigenkapitalrendite von mindestens zwölf Prozent und eine harte Kernkapitalquote über 13,75 %. Die Aktie reagiert positiv und notiert vorbörslich im Plus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/X-DAX Bear UN0N80 62,98 29542,476099 Punkte 3,69 Open End DAX/X-DAX Bull UG60FF 5,82 22695,385332 Punkte 39,9 Open End Silber Bull UN11YH 4,08 46,738326 USD 11,04 Open End DAX Bear UN0QVU 3,56 23605,096235 Punkte 62,2 Open End Baidu Inc. (ADRs) Bull UG9MX8 1,43 103,766686 USD 7,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD4XN0 15,67 200,00 USD 4,85 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UG6D5E 2,47 1660,00 EUR 3,12 16.06.2027 NVIDIA Corp. Call UG2L2C 3,93 180,00 USD 2,64 16.06.2027 NVIDIA Corp. Call UG2KHK 5,47 135,00 USD 2,4 13.01.2027 Alphabet Inc. Put UN14JC 1,36 300,00 USD 6,64 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Short UG46FF 3,07 1923,923145 EUR -3 Open End NASDAQ 100 Long HD4A0T 12,78 18659,859816 Punkte 4 Open End Broadcom Inc. Long UG9R7W 1,10 346,54481 USD 12 Open End NVIDIA Corp. Short UG7CZD 0,84 212,977117 USD -6 Open End Rheinmetall AG Long UN16M7 1,09 1298,946113 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!