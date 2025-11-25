EQS-News: Emaar / Schlagwort(e): Produkteinführung

Emaars NYE-Feier findet vom 31. Dezember bis zum 7. Januar auf einer Bühne wie nie zuvor statt



25.11.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DUBAI, VAE, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- In dieser Silvesternacht wird Emaar einen neuen globalen Maßstab für Feiern setzen, wenn sich Downtown Dubai in eine Bühne von beispiellosem Ausmaß und Fantasie verwandelt. Zum ersten Mal gehen die Feierlichkeiten über eine einzige Nacht hinaus und dauern vom 31. Dezember bis zum 7. Januar, so dass Einwohner und Besucher noch länger die Gelegenheit haben, den Zauber und die Energie der Weihnachtszeit zu erleben. Die Show wird an mehreren ikonischen Orten stattfinden, vom Burj-Khalifa-See und der Dubai-Mall-Promenade bis zur Fassade des Burj Khalifa und dem Himmel darüber. Die Gäste können sich auf Live-Performances, dynamische, sich bewegende Plattformen, Luftvorführungen, beeindruckende Projektionen und eine atemberaubende Feuerwerks- und Lasershow freuen, die alle nahtlos ineinander übergehen und so ein umfassendes, multisensorisches Kinoerlebnis schaffen, das aus allen Richtungen sichtbar ist. Der Burj Park wird wieder einmal einer der begehrtesten Aussichtspunkte der Stadt sein und einen speziellen, kostenpflichtigen Bereich mit direktem Blick auf den berühmtesten Countdown der Welt bieten. Der Park ist auf Komfort und leichten Zugang ausgelegt und bietet eine übersichtliche Umgebung abseits der großen Menschenmassen, was ihn zur idealen Wahl für Familien und Besucher macht, die ein erhöhtes Fest mit ungestörtem Blick auf das ikonische Display des Burj Khalifa suchen. Das diesjährige Burj-Park-Erlebnis wird durch eine besondere Zusammenarbeit mit Frontstage, einem Unternehmen der von Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan gegründeten Red Chilies Entertainment-Gruppe, bereichert. Die Besucher können sich auf energiegeladene Darbietungen freuen, die mit von Bollywood inspirierten Elementen angereichert sind und dem Ganzen eine neue filmische Dimension verleihen. Zu den weiteren Attraktionen gehören Live-Unterhaltung für die ganze Familie, Aktivitäten für Kinder, Imbisswagen und ausgewählte gastronomische Angebote, die den Abend für Gäste aller Altersgruppen zum Erlebnis machen. Mohamed Alabbar, Gründer von Emaar, sagte: "In dieser Silvesternacht wird sich Dubai in eine Bühne der außergewöhnlichen Wunder verwandeln. Wir schaffen ein Fest, das den Geist, die Kreativität und den Ehrgeiz unserer Stadt widerspiegelt, ein Moment, den die Welt miterleben und in Erinnerung behalten wird". Zusätzlich zum Spektakel wird eine große Parade mit überlebensgroßen Wagen, Darstellern und künstlerischem Puppenspiel durch Downtown Dubai ziehen und die pulsierende Kultur und den visionären Geist der Stadt feiern. Burj-Park-Tickets sind ab sofort über die offizielle Website erhältlich. Die Eintrittskarten für Erwachsene kosten 950 AED (+MwSt), für Kinder von 5-12 Jahren 550 AED (+MwSt). Für Kinder unter 5 Jahren ist der Eintritt frei, allerdings ist eine Eintrittskarte erforderlich, um einen Ausweis zu erhalten. Alle Eintrittskarten müssen im Voraus gekauft werden, um den Eintritt zu garantieren. An diesem Silvesterabend lädt Emaar die Welt ein, sich in Downtown Dubai zu versammeln und Teil einer historischen Feier zu sein, die das Mögliche neu definiert. Tickets und Details: https://mydubainewyear.emaar.com/en/ Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2830735/Emaar.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1955121/5639352/Emaar_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/emaars-nye-feier-findet-vom-31-dezember-bis-zum-7-januar-auf-einer-buhne-wie-nie-zuvor-statt-302624754.html



25.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News