Wenngleich die 200-Tage-Linie signifikant verletzt wurde, gibt es Argumente für die DAX-Wende nach oben. Der schärfste DAX-Ausverkauf seit dem April-Crash sorgte nicht nur für ein Sechsmonatstief bei 22.943 Punkten. Zudem kam es erstmals seit gut zwei Jahren zu einem Wochenschlusskurs unter der 200-Tage-Linie. Dieser langfristig bedeutende Gleitende Durchschnitt wurde inzwischen nachhaltig durchbrochen. Warum besteht dennoch Hoffnung, zumal die ...

