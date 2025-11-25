Die jüngste Korrektur setzt Bitcoin-Anleger weiter unter Druck. Der Erholungsversuch vom gestrigen Montag scheint bereits abgewürgt. Nach dem steilen Fall belastet die Schwäche der Kryptowährung auch börsennotierte Unternehmen und ETFs, deren Kurse eng an Bitcoin gekoppelt sind. Schlechtester Monat seit 2022 Bitcoin kämpft um neuen Schwung und steuert auf den schwächsten Monat seit Juni 2022 zu. Der Kurs pendelt derzeit zwischen 87.000 und 88.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de