Die EU-Kommission startet einen neuen Anlauf für das bislang gescheiterte PEPP. Ziel bleibt: Europäern grenzüberschreitend eine einfache, langfristige Vorsorge zu ermöglichen. Verbände wie GDV, BVK und AfW bewerten Reformen und Beratungspflichten unterschiedlich. Bei vielen Versicherungsmaklern ist es bisher gar nicht angekommen: das PEPP (Pan-Europäisches Pensionsprodukt). Von Beginn an verfolgte die EU-Kommission mit diesem Projekt eine Strategie, die Vermittler weitgehend außen vor ließ. Doch ...

