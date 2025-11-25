Eine selbstständige Kosmetikerin wollte ihr Einkommen für den Fall einer Arbeitsunfähigkeit absichern. Bei der Beantragung stieß sie auf einen Ausschluss für Schwangerschaft, der vor Gericht als Diskriminierung bewertet wurde. Sie erhielt eine Entschädigung von 6.000 Euro. Eine Inhaberausfallversicherung ist eine Versicherung für Selbstständige, die das Einkommen absichert, falls sie aufgrund von Krankheit oder Unfall nicht arbeiten können. Manche Versicherer schließen jedoch Schwangerschaft oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact