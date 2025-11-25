DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Manner verkleinert Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Josef Manner & Comp. AG: Manner verkleinert Vorstand

Wien (pta000/25.11.2025/09:54 UTC+1)

Ad hoc Meldung

2025 11 25

Manner verkleinert Vorstand

Der Aufsichtsrat der Josef Manner & Comp. AG hat heute am 25.11.2025 beschlossen, den Vorstand zukünftig auf 3 Vorstandsmitglieder zu reduzieren.

Thomas Gratzer, langjähriger Vorstand und Chief Operations Officer, hat heute den Aufsichtsrat gebeten, sein Vorstandsmandat vorzeitig zum 31.12.2025 auf eigenen Wunsch hin zu beenden. Dr. Hans Peter Andres, Vorstandsmitglied seit 40 Jahren und aktuell Chief Procurement Officer, wird per 30.6.2026 in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen - die operativen Agenden aber bereits per 1.4.2026 übergeben. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei beiden Vorständen für ihr langjähriges, erfolgreiches Wirken und wünscht ihnen alles Gute.

In Zukunft setzt sich der Vorstand der Josef Manner & Comp. AG daher wie folgt zusammen:

Dieter Messner - Chief Executive Officer - verantwortlich für Operations, Procurement, HR und PR, ESG & Sponsoring.

Sabine Brandl - Chief Sales and Marketing Officer - verantwortlich für den Vertrieb im In- und Ausland sowie für Marketing & Innovation.

Scipio Oudkerk - Chief Financial Officer - verantwortlich für sämtliche Finanzagenden und Risikomanagement sowie für Compliance und IT & Digitalisierung.

ISIN AT 0000 728 209

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Karin Steinhart

Tel.: +43 1 488 22-3650

e-mail: k.steinhart@manner.com

Investor Relations

Scipio Oudkerk, MSc

Tel.: +43 1 488 22-3291

e-mail: s.oudkerk@manner.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 1170 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Website: josef.manner.com ISIN(s): AT0000728209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764060840965 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 03:54 ET (08:54 GMT)