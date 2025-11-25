Unterföhring (ots) -Angetreten, meine Herren! Die Sterneköche Alex Kumptner und Frank Rosin gehen auf Mission - und zwar mittendrin! In ihrem neuen Format "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!", ab Donnerstag, 27. November, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn, wagen sich die beiden Buddys in jeder Folge in außergewöhnliche Mikrokosmen. Sie dienen im Rahmen eines Nato-Einsatzverbandes auf einem Marineschiff, erleben auf einem Mittelaltermarkt das raue Leben der damaligen Zeit, erkunden die japanische Kultur im Düsseldorfer "Little Tokyo", feiern auf einer türkischen Hochzeit mit 500 Gästen und packen bei den Schaustellern des Hamburger Doms mit an. Der Clou bei "Mission Mittendrin!": Rosin und Kumptner suchen immer jeweils für den anderen die Lebenswelt aus. Einer der beiden Kult-Köche weiß also nicht, was auf ihn zukommt.In der ersten Folge empfängt Alex Kumptner seinen Buddy Frank auf der berühmt-berüchtigten Reeperbahn in Hamburg. Doch die sündigste Meile der Welt bringt die beiden schnell an ihre Grenzen: Im Stripclub sollen sie alle Hüllen fallen lassen. Wer traut sich, blank zu ziehen? Hinter dem schillernden Schein lernen die beiden aber auch die andere Seite St. Paulis kennen. Elbschlosskeller-Wirt Daniel zeigt, wie hart das Leben dort sein kann - Armut, Obdachlosigkeit, Einsamkeit. In der Suppenküche der Stiftung "Wer wenn nicht wir" packen die TV-Köche schließlich selbst mit an und kochen eine warme Mahlzeit für Menschen ohne Zuhause. "Ich bin wirklich zu Tränen gerührt. Hier mit anpacken zu dürfen und einen Tag ein Teil davon zu sein, ist wirklich großartig", sagt Frank Rosin bewegt."Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von Kabel Eins."Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!" - ab Donnerstag, 27. November, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf JoynFolge 1, 27. November: Militärschiff & ReeperbahnFolge 2, 4. Dezember: Little Tokyo & MittelalterfestFolge 3, 11. Dezember: Türkische Hochzeit & KirmesFolge 4, 18. Dezember: Bauernhof & WackenPressekontakt:Luisa HollmannCommunications & PRemail: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesemail: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6165682