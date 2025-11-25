

LILLEHAMMER, NORWEGEN - Media OutReach Newswire - 25. November 2025 - Vom 21. bis zum 23. November hat der FIS Skisprung-Weltcup 2025/26 die neue Saison offiziell in Lillehammer (Norwegen) eingeläutet, was einen rasanten Start für den Wintersportkalender bedeutet. Als offizieller Datenpartner von FIS erreichte CHiQ beim spektakulären Saisonauftakt ein globales Publikum und nutzte diese Präsenz durch diversifizierte Online-Werbung und eine exklusive Präsentation im Rahmen der Fernsehübertragung.





Während der Saison 2025/26 wird CHiQ eine durchgehende Markenpräsenz an wichtigen Veranstaltungsorten gewährleisten. Dabei wird die ständige Sichtbarkeit vor Ort, der überregionale Markenauftritt und die ständige Einbeziehung des Publikums genutzt, um eine enge Beziehung zu den Zuschauern aufzubauen. Bei der Eröffnungsveranstaltung in Lillehammer, die an der historischen Skisprungschanze Lysgårdsbakken der olympischen Winterspiele 1994 stattfand, wurde das Branding von CHiQ an gut sichtbaren Stellen in den Sportlerzonen und den Zuschauerbereichen platziert. Diese Veranstaltung war der Auftakt einer mehrmonatigen Reise durch das Herz der Wintersportkultur. Von der Aktivierung vor Ort bis hin zur digitalen Einbeziehung: CHiQ erreicht Zuschauer, die Wert auf Leistung, Präzision und die Spannung des Wettbewerbs legen.



Skispringen, das wegen seiner Dramatik und den sportlichen Höchstleistungen weltweit Anklang findet, ist mehr als nur ein Sport: es ist eine Feier des Mutes, der Kontrolle und der Überwindung. Der Weltcup zieht Millionen Zuschauer an - insbesondere in Europa, wo Skispringen eine tiefverwurzelte Popularität besitzt. Die Partnerschaft von CHiQ mit dem FIS Skisprung-Weltcup spiegelt die Innovation und den Ehrgeiz des Unternehmens wider. Diese Werte findet man auch bei den Sportlern wieder, die sich in den rasanten Flug von der Schanze stürzen und dabei der Schwerkraft trotzen.



CHiQ startete außerdem die interaktive Kampagne BringItHome in den internationalen Social Media-Plattformen. Die Stickerserie "CHiQ Panda Skiing" auf Instagram lädt die Nutzer weltweit ein, sich einzubringen und ihre Geschichten zu erzählen. Durch ihre spielerische Mechanik und dynamische Optik sorgte die Kampagne für eine rege Beteiligung und inspirierte verschiedene Formen des kreativen Ausdrucks. Dies macht CHiQ für ein jüngeres Publikum noch attraktiver und verstärkt die emotionale Strahlkraft.



Nach Beendigung der Eröffnungsveranstaltung in Lillehammer zieht der FIS Skisprung-Weltcup weiter zu den nächsten Veranstaltungsorten im Kalender. CHiQ wird die Wettbewerbsserie weiterhin unterstützen und für Sichtbarkeit und Schwung in einer der legendärsten Wintersportdisziplinen sorgen. Diese Partnerschaft ist Ausdruck einer gemeinsamen Verpflichtung zu Innovation, Leistung und weltweiter Einbeziehung der Anhänger.







The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Über CHiQ CHiQ ist eine führende, weltweit agierende Smart Living-Marke, die sich der technologischen Innovation und dem anwenderorientierten Design verschrieben hat. Durch den Aufbau integrierter Ökosysteme und das Eingehen strategischer internationaler Partnerschaften in Sport und Kultur baut CHiQ seine globale Präsenz weiter aus, während es weltweit einen vernetzten und intelligenten Lifestyle fördert.



