NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag. Dagegen sehe der Ausblick durchwachsen aus. Die Konsensschätzungen für die Gewinne im neuen Geschäftsjahr könnten sinken. Das für 2030 angepeilte Vorsteuerergebnis im Urlaubsgeschäft scheine indes über den Erwartungen zu liegen./rob/gl



ISIN: GB00B7KR2P84





