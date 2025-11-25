AYK Energy wird ein Batteriesystem mit drei Megawattstunden Kapazität zum Bau eines neuen Greenpeace-Schiffs beisteuern. Dieses soll 2027 vom Stapel rollen - und zum umweltfreundlichsten Schiff in der Flotte der Organisation Greenpeace International werden. AYK Energy hat seinen Hauptsitz in Andorra und gibt an, seine Produktionskapazitäten zu erhöhen, um den "prestigeträchtigen Auftrag zur Lieferung der Batterie für das neue Flaggschiff von Greenpeace ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net