Es wirkt paradox: Der Kryptomarkt korrigiert, Milliarden fließen ab, doch die professionellen Pessimisten ziehen sich zurück. Statt auf den großen Crash zu wetten, decken Leerverkäufer ihre Positionen im BlackRock-ETF IBIT massiv ein. Das Muster ist bekannt - und könnte, glaubt man der Historie, die nächste Rally einläuten.Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Laut Eric Balchunas, Senior ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence, ist das Short Interest im iShares Bitcoin Trust (IBIT) förmlich in ...

