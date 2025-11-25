Ferrari sichert sich bis 2034 grünen Strom von Shell. Der Deal deckt fast die Hälfte des Energiebedarfs des Stammwerks und soll die Emissionen massiv senken.Ferrari hat mit Shell einen langfristigen Vertrag geschlossen, um seinen Energieverbrauch in Italien bis Ende 2034 weitgehend mit erneuerbaren Quellen zu decken. Shell berichtete, dass der Konzern dem Sportwagenbauer über zehn Jahre insgesamt 650 Gigawattstunden grünen Strom aus einem eigenen Projekt liefern wird. Diese Menge deckt nahezu die Hälfte des Energiebedarfs im Werk Maranello nahe Modena und bildet das Rückgrat der Dekarbonisierungsstrategie des Herstellers. Vollversorgung durch Shell Energy Italia Shell Energy Italia ergänzt …

