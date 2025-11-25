FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Führung des Sportwagenbauers sehe das Unternehmen klar auf dem Weg zurück zu zweistelligen Margen "in drei Jahren plus", sobald der Modellerneuerungszyklus beendet sei, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET



ISIN: DE000PAG9113





