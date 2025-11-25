Mit Claude Opus 4.5 wird Anthropics Spitzenmodell nicht nur besser in vielen Aufgaben, sondern auch effizienter. Der deutlich niedrigere Preis könnte für viele aber dennoch die wichtigere Neuigkeit sein. Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung von Claude Sonnet 4.5 hat Anthropic jetzt auch dem Spitzenmodell Claude Opus ein Update verpasst. Laut den von Anthropic veröffentlichten Zahlen erreicht Opus 4.5 in dem auf die Bewertung von Programmierfähigkeiten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.