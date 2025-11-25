Mit Claude Opus 4.5 wird Anthropics Spitzenmodell nicht nur besser in vielen Aufgaben, sondern auch effizienter. Der deutlich niedrigere Preis könnte für viele aber dennoch die wichtigere Neuigkeit sein. Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung von Claude Sonnet 4.5 hat Anthropic jetzt auch dem Spitzenmodell Claude Opus ein Update verpasst. Laut den von Anthropic veröffentlichten Zahlen erreicht Opus 4.5 in dem auf die Bewertung von Programmierfähigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n