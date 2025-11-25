Berlin (ots) -Sinkende Nachfrage, zögernde Kunden und überlastete Vertriebsteams - viele B2B-Unternehmen spüren derzeit den Druck der schwächelnden Konjunktur. Doch wer jetzt nur abwartet, statt gezielt zu handeln, verpasst entscheidende Chancen.Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es mehr Struktur, klare Prozesse und eine verlässliche Pipeline an neuen Kundenkontakten. Denn stabile Auftragslagen entstehen nicht durch Zufall, sondern durch ein Vertriebssystem, das funktioniert - mit messbaren Aktivitäten, klaren Verantwortlichkeiten und konsequentem Beziehungsaufbau. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen aus dem Auftragsloch herauskommen und ihren Vertrieb so aufstellen, dass er auch in Krisenzeiten trägt.Wenn alte Vertriebsmodelle an ihre Grenzen stoßenIn vielen Industriebetrieben zeigt sich derzeit, wie brüchig vermeintlich stabile Vertriebsstrukturen tatsächlich sind. Über Jahre funktionierte das Geschäft nach einem einfachen Muster: bestehende Kunden pflegen, gelegentlich neue ansprechen, Aufträge abwickeln. Solange die Nachfrage verlässlich blieb, schien das ausreichend. Doch diese Routine trägt nicht mehr.Die aktuelle Krise unterscheidet sich grundlegend von früheren Konjunkturschwächen. Sie ist kein vorübergehendes Tief, das man aussitzen kann, sondern eine strukturelle Verschiebung in den Märkten. Ganze Branchen verlieren an Dynamik, Entscheidungsprozesse ziehen sich, und die Unsicherheit auf Kundenseite lähmt Investitionen. Wer heute Neukunden gewinnen will, stößt auf verschlossene Türen. Kaltakquise bringt kaum noch Ergebnisse, und selbst langfristige Beziehungen geraten unter Druck.Besonders im Mittelstand fehlt häufig eine klare Vertriebsstruktur. Oft übernimmt der Geschäftsführer selbst die Akquise, unterstützt von Mitarbeitenden, die vor allem Bestellungen abwickeln. Diese Rollenverteilung funktioniert in Wachstumsphasen, versagt jedoch, sobald Märkte stagnieren. Ohne Daten, Prozesse und messbare Aktivitäten fehlt die Grundlage, um gezielt neue Kunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten. Vertrieb wird zum Zufallsprodukt, abhängig von Kontakten, Stimmung und Glück.Vom Reagieren zum Gestalten: Was jetzt notwendig istGerade in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig planbarer Vertrieb ist. Wer sich ausschließlich auf Bestandskunden verlässt, verliert Handlungsspielraum. Ein stabiler Vertrieb entsteht nicht durch spontane Aktivitäten, sondern durch systematische Planung. Das bedeutet, Verantwortlichkeiten zu definieren, Aktivitäten messbar zu machen und die eigene Marktposition klar zu bestimmen.Planung ermöglicht, Chancen frühzeitig zu erkennen und Prioritäten zu setzen. So wird Vertrieb von einer reaktiven Funktion zu einem gestaltenden Instrument, das unabhängig von Konjunkturzyklen funktioniert.Genau hier setzt der Drei-Schritte-Prozess an: Er hilft Unternehmen, sich klar zu positionieren, die richtigen Entscheider gezielt anzusprechen und Kontakte konsequent nachzuverfolgen. Wer diesen Weg geht, baut nicht nur kurzfristig Aufträge auf, sondern schafft langfristig eine Vertriebsstruktur, die auch in schwierigen Zeiten trägt.Vertrieb als System: Drei Schritte zur StabilitätUm langfristig erfolgreich zu sein will, muss Vertrieb als planbaren Prozess begriffen werden. Drei Schritte bilden dabei die Grundlage:1. Positionierung:Jedes Unternehmen sollte genau wissen, wofür es steht. Dazu gehört, die eigenen Stärken und Alleinstellungsmerkmale zu kennen, die Zielgruppe klar zu definieren und den Wettbewerb zu verstehen. Ebenso wichtig ist es, zu bestimmen, wie das eigene Unternehmen die Probleme seiner Zielgruppe besser löst als die Marktbegleiter, denn genau darin liegt der entscheidende Unterschied, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Nur wer diese Fragen beantworten kann, weiß, welche Entscheider er auf welche Weise ansprechen will.2. Entscheider erreichen:Der Kontakt zu potenziellen Kunden entsteht heute auf unterschiedlichen Wegen. Persönliche Gespräche bleiben wichtig, doch digitale Kanäle gewinnen an Bedeutung. Ob Branchenportale, Fachplattformen oder Netzwerke wie LinkedIn - entscheidend ist, dort sichtbar zu sein, wo die Zielgruppe sich informiert. Wer aktiv auf Entscheider zugeht, erhöht die Chance, im richtigen Moment wahrgenommen zu werden.3. Interessenten nachverfolgen:Nachhaltiger Vertrieb endet nicht mit dem ersten Kontakt. Die meisten Interessenten haben zum Zeitpunkt des Gesprächs keinen akuten Bedarf. Deshalb ist konsequentes Nachfassen entscheidend: Kontakte sollten dokumentiert, regelmäßig überprüft und erneut angesprochen werden. Nur wer Beziehungen pflegt, bleibt präsent, wenn sich die Marktlage ändert.Diese drei Schritte bilden die Grundlage eines stabilen Vertriebs, unabhängig davon, ob sich die Konjunktur kurzfristig bessert oder nicht.Fazit: Vertrieb bleibt Chefsache - aber planbarVertrieb war in vielen Industriebetrieben lange ein persönliches Geschäft, getragen von Erfahrung und Vertrauen. Daran wird sich im Kern wenig ändern, denn am Ende bleibt Vertrieb ein People's Business. Doch wer diese persönliche Komponente mit klaren Strukturen und digitalen Methoden verbindet, schafft die Voraussetzung für dauerhafte Stabilität.Über Peer SchulzePeer Schulze ist Gründer und Geschäftsführer von Schulze Marketing, einer Agentur für digitalen Vertrieb in der metallverarbeitenden Industrie. Mit einem maßgeschneiderten System unterstützt er mittelständische Betriebe dabei, den gesamten Prozess des Digitalvertriebs - vom ersten Kontakt bis hin zur Bestellung - erfolgreich zu gestalten. Zudem verhilft er Unternehmen zu mehr Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigem Wachstum. Mehr Informationen unter: https://schulzemarketing.de/