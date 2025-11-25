Forschende wollten eigentlich nur Feuchtigkeitseffekte messen, doch ihr Laser verhielt sich anders als geplant. Dieser Labor-Zufall könnte nun eines der ältesten Rätsel der Wetterphysik lösen. Es ist eine dieser Geschichten, die zeigen, warum Grundlagenforschung oft unverhoffte Ergebnisse liefert. Am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) im österreichischen Klosterneuburg haben Wissenschaftler:innen einen Mechanismus entdeckt, der erklären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n