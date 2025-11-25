Linz (www.anleihencheck.de) - Die japanische Regierung, hat vor kurzem ein Fiskalpaket vorgestellt, welches die Belastung der zu hohen Inflation begrenzen soll, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Toleranz einer Gesellschaft, welche über zwei Jahrzehnte nichts anderes gekannt habe als Deflation oder minimalste Inflation, sei für stärkere Preisanstiege relativ gering. Seit mittlerweile drei Jahren bewege sich die Inflation in Japan deutlich über dem Ziel der Notenbank. Dadurch steige das Risiko, dass sich die Inflationserwartung auf einem höheren Niveau einpendele und sie dazu gezwungen sei, über einen längeren Zeitraum eine restriktive Geldpolitik zu fahren. Daher sollte es auch im Sinne einer Regierung in Tokio sein, dass die Bank of Japan möglichst schnell neue Inflationsrisiken eindämme, um einen Anstieg der Inflationserwartungen zu verhindern. Der Wechselkurs EUR/JPY notiere aktuell bei Werten rund um 180,60. (25.11.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...