© Foto: Dall-E

XRP führt die Erholung des Kryptomarkts an, während auch Bitcoin, Ethereum und weitere Altcoins vom Marktschwung und der Aussicht auf sinkende Zinsen profitieren.Der Krypto-Markt zeigt deutliche Erholungstendenzen. Allen voran steht XRP, das mit einem kräftigen Plus von rund 8 Prozent bei aktuell 2.19 US-Dollar notiert (Stand: 11:00 Uhr MEZ) und sich damit als stärksten Performer unter den großen Coins herausstellt. Das Handelsvolumen kletterte auf 6,24 Milliarden US-Dollar, ein Plus von über 50 Prozent. Auch im Derivatemarkt zog die Aktivität deutlich an: Futures-Volumen stiegen auf 10,21 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest um 14,5 Prozent auf 4,13 Milliarden US-Dollar zunahm. …