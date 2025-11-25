Völklingen (ots) -"Unsere Kundenkarte heißt jetzt Bonuskarte und ermöglicht den Zugriff auf ein umfangreicheres Kundenkonto und eine Bonuswelt mit noch mehr Kundenvorteilen. In Verbindung mit unserer neuen Kunden-App erhält der Kunde zusätzlich exklusive App-Coupons", erklärt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus Baumarkt.Die neue Bonuskarte und Kunden-App: frisches Konzept und neue BonusweltMit der Einführung der neuen Bonuskarte bietet Globus Baumarkt eine moderne, kundennahe Lösung mit vielen neuen Möglichkeiten. Im Kundenkonto sind nun alle persönlichen Daten, sämtliche Käufe aus den Märkten und dem Online-Shop sowie die digitalen Kassenbons übersichtlich und schnell zugänglich. Weiterhin sammeln Kunden mit der Bonuskarte ihren Einkaufsumsatz und nach Ablauf eines Sammeljahres erhalten sie je nach Umsatzhöhe ein Bonusguthaben in bar ausgezahlt.Die neue Kunden-App von Globus Baumarkt erscheint im frischen Design und wird zur zentralen Plattform rund um die neue Bonuswelt. Neben Marktinformationen, dem Kundenkonto, dem Online-Shop und der digitalen Bonuskarte finden Bonuskunden ausschließlich in der App exklusive Aktionen und Rabatt-Coupons, die an der Kasse direkt einlösbar sind."Für ein besseres Einkaufserlebnis sind Bonuskarte und Kunden-App noch enger miteinander verzahnt. Damit haben unsere Kunden ihren persönlichen 'Baumarkt in der Hosentasche' immer mit dabei", so Timo Huwer.Mehr Informationen zur Bonuskarte unter www.globus-baumarkt.de/bonuskarteÜber Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/6165867