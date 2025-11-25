Hamburg (ots) -Dieser sechsteilige Online-Schreibkurs widmet sich abwechslungsreichen und zielgruppengerechten Texten für PR und Unternehmenskommunikation. Die erfahrenen Referentinnen erwarten Sie mit unterschiedlichen Instrumenten, Übungen, Tipps & Tricks für verschiedene Textformate, Einsatzbereiche und Medien. Auch die Frage nach einem sinnvollen Einsatz von KI wird uns während des Workshops begleiten.Die Durchführung erfolgt online via zoom. Zusätzlich erhalten Sie Einzel-Coachings, exklusive Motivationstipps und jede Menge Austausch in der Gruppe.Inhalte im Überblick- Texte effizient und strategisch planen, schreiben und überarbeiten- Strategien für wiederkehrende Inhalte und verschiedene Medien- Kreativtechniken für Headline und Einstieg- Unterschiedliche Zielgruppen abholen- Tricks gegen Schreibblockaden- Das Schreiben effizient organisieren- Mit Argumenten in der Freigabe überzeugenBei jedem Thema geben wir Tipps für den Einsatz der KI und holen ChatGPT auch live dazu.Key Facts- Termine: 24. Februar - 24. März 2026, eine Online-Session je Woche jeweils am Dienstagvormittag. Abschluss am 26. März 2026 von 14:00 - 15:00 Uhr.- Teilnahmegebühr: 975 Euro zzgl. MwSt. / 1.160,25 Euro inkl. MwSt.- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 14 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße bis vierzehn Tage vor dem Durchführungstermin behalten wir uns die Absage oder Verschiebung dieser Veranstaltung vor.- Stornierung: kostenfrei möglich bis zum 10. Februar 2026- Anmeldung via E-Mail bitte bis 9. Februar 2026 an: academy@newsaktuell.de.- Durchführung: online via zoom.- Leitung: Sabine Krippl & Ania Dornheim.- Veranstalter: news aktuell Academy.Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, heumann@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.Programm und Ablauf vom 24. Februar bis 26. März 2026:Woche 1: Dienstag, 24. Februar 2026 von 9:00-12.00 Uhr- Kickoff-Workshop: Kennenlernen- Texte bewerten mit dem Meta-Tool textwende-Maß- Erkenntnisse aus der Lese- und WahrnehmungsforschungWoche 2: Dienstag, 3. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr- Texte planen: Wie unser Ziel den Inhalt bestimmt- Zielgruppengerechtes schreiben- Tools für die PlanungWoche 3: Dienstag, 10. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr- Kreativ werden: Die Trickkiste von textwende- ABC-Darium- Lullsche Leitern- Strukturliste- Ideen aus dem StorytellingWoche 4: Dienstag, 17. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr- Gehirngerechte Texte schreiben- Spannende Absatzanfänge- Geniale Ideen für Wortwahl und Satzbau- Mediengerecht schreibenWoche 5: Dienstag, 24. März 2026 von 10:00-12:00 Uhr- Texte zielgerichtet überarbeiten- 6-Schritte Methode für die Korrektur- Argumentationstipps für die FreigabeAbschluss: Donnerstag, 26. März 2026 von 14:00-15:00 Uhr- Erkenntnisse aus dem Einzelcoaching- Gemeinsame Reflexion und AusblickDas integrierte Einzelcoaching macht diesen Intensivkurs besonders wertvoll: Während der Laufzeit können die Teilnehmenden ein Einzelcoaching nutzen und so einmal wöchentlich per E-Mail individuelles Feedback zu eigenen Texten oder Textideen erhalten, selbstverständlich vertraulich.Geeignet für Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Interner Kommunikation oder Agenturen. Und für Kommunikationsverantwortliche aus Bereichen wie HR, IT und Nachhaltigkeit. Grundkenntnisse und erste Erfahrungen im beruflichen Schreiben sind empfohlen. Der Workshop ist auch geeignet für das praxisnahe Onboarding neuer Kolleginnen und Kollegen.Die Referentinnen Sabine Krippl und Ania Dornheim sind die Gründerinnen von textwende. Seit über 20 Jahren setzen sich beide dafür ein, dass die Texte von Unternehmen und Organisationen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel. Zusammen präsentieren sie Inhalte anschaulich und humorvoll.Hier geht's zum Download des Programm-Handouts (https://www.newsaktuell.de/pdf/wirkungsvolles-schreiben_2026.pdf)(pdf).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen und Anmeldungen:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6165862