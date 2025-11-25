Kleinere Unternehmen haben auf lange Sicht den Gesamtmarkt deutlich geschlagen. Die Redaktion hat zehn internationale Nebenwerte herausgesucht, die - auf ganz unterschiedliche Weise - besondere Chancen bieten. Wertvolle Gegenstände müssen nicht unbedingt groß sein. Der Pink Star, der teuerste jemals bei einer Auktion verkaufte Diamant, hat die Dimension einer gut gewachsenen Weintraube. Für mehr als 71 Millionen Dollar wechselte der Edelstein im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE