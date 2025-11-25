Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 01/26Samstag, 27.12.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Knast in DeutschlandGewalttäter im FokusDeutschland 2025"plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 31.12.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Terra X HistoryDas geteilte Fest - Weihnachten in Ost und WestDeutschland 2025"DDR - die entsorgte Republik" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 01.01.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 Wunder der Natur - Auf den Spuren der ErdgeschichteDer AmazonasDeutschland 2024"ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben" entfällt "Die sieben größten Naturwunder der Erde" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen beachten:9.45 Frankreichs Feuerberge - Die schlafende GefahrFrankreich 2022"Terra X: Der Metall-Planet - Wie Rohstoffe Zukunft sichern" entfällt10.30 Die Erde - Unruhiger PlanetTsunamis, Vulkane und WetterextremeUSA 2017"Terra X: Der Metall-Planet - Wie Städte zu Minen werden" entfällt(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 02.01.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Die Entstehung der ErdeDeath ValleyUSA 2009"Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Halong-Bucht" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6165894