ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 01/26
Samstag, 27.12.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Knast in Deutschland
Gewalttäter im Fokus
Deutschland 2025
"plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 31.12.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Terra X History
Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und West
Deutschland 2025
"DDR - die entsorgte Republik" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 01.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte
Der Amazonas
Deutschland 2024
"ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben" entfällt "Die sieben größten Naturwunder der Erde" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderungen beachten:
9.45 Frankreichs Feuerberge - Die schlafende Gefahr
Frankreich 2022
"Terra X: Der Metall-Planet - Wie Rohstoffe Zukunft sichern" entfällt
10.30 Die Erde - Unruhiger Planet
Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme
USA 2017
"Terra X: Der Metall-Planet - Wie Städte zu Minen werden" entfällt
(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 02.01.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Die Entstehung der Erde
Death Valley
USA 2009
"Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Halong-Bucht" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
