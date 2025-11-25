Anzeige
Mehr »
Dienstag, 25.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldrausch 2.0: 60% Insideranteil - warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.11.2025 12:21 Uhr
234 Leser
Artikel bewerten:
(0)

AUKTION/Höhere Nachfrage für fünfjährige Bundesobligationen

DJ AUKTION/Höhere Nachfrage für fünfjährige Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine etwas höhere Nachfrage als bei der vorherigen Auktion ein. Zugeteilt wurden 3,044 Milliarden Euro. Mit den für Marktpflegezwecken einbehaltenen 956 Millionen Euor stellte sich das geplante Volumen von 4 Milliarden Euro ein.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Oktober. 

=== 
Emission      2,20-prozentige Bundesobligationen 
          mit Laufzeit 10. Oktober 2030 
Volumen am offer  4 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   4,533 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  3,044 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,5   (1,2) 
Durchschnittsrend. 2,27%  (2,21%) 
Wertstellung    27. November 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 05:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.