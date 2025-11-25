© Foto: CFOTO - CFOTO

Pony AI steigert den Umsatz deutlich und beschleunigt das Robotaxi-Geschäft. Neue Modelle, neue Märkte, neue Dynamik - die Aktie reagiert sofort.Pony AI hat im dritten Quartal den Umsatz auf 25,4 Millionen US-Dollar erhöht. Ein Jahr zuvor lag er bei 14,8 Millionen. Damit übertraf das Unternehmen die Konsensschätzung von 22,8 Millionen US-Dollar. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um mehr als 6 Prozent zu (Stand 11:22 MEZ). In Hongkong schloss die Aktie mit einem Plus von 9,32 Prozent. Robotruck-Offensive und kräftige Margenverbesserung Der Umsatz mit Robotruck-Diensten stieg leicht auf 10,2 Millionen US-Dollar. Lizenzen und Anwendungen kletterten auf 8,6 Millionen US-Dollar und lagen …