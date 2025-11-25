Toronto, Ontario - 25. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) ("Powermax" oder das "Unternehmen") freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Phase-2-Explorationsfeldprogramms im Projekt Cameron für Seltenerdmetalle (REE) im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia bekannt zu geben. Das Programm knüpfte an die ermutigenden Phase-1-Ergebnisse an, die das Vorhandensein von leichten und schweren Seltenerd-Mineralisierungen in den Lithologien der Monashee-Gruppe bestätigten, unter anderem pegmatitische und gneisige Verbände, die mit Seltenerd-haltigen Mineralien wie Monazit, Allanit und Xenotim angereichert sind.

Abbildung 1: Lageplan des REE-Konzessionsgebiets Cameron

Zusammenfassung der Phase-2-Feldarbeiten

Das Phase-2-Programm umfasste eine geologische Kartierung, systematische Gesteinsprobenahmen und umfangreiche geochemische Untersuchungen in prioritären Gebieten, die anhand früherer Erkundungen und geophysikalischer Interpretation abgegrenzt worden waren. Insgesamt wurden 100 Bodenproben, 100 Flusssedimentproben und 29 Gesteinsproben entnommen und zur Probenaufbereitung und Analyse an Agat Laboratories in Calgary, Alberta, versandt. Die Analysearbeiten umfassen das Metallpaket 201-380 für Seltenerdmetalle (REE); zwei Gesteinsproben wurden für zusätzliche Untersuchungen auf Gold mittels Brandprobe ausgewählt, und eine Probe wurde auf Graphit untersucht.

Die Entnahme von Gesteinsfragmentproben konzentrierte sich auf Aufschlüsse von gneisischem und pegmatitischem Gestein, wobei mehrere Proben aus Quarz-Biotit-Gneis, Granitausbissen und Karbonatit-Linsen mit großen Mengen Granat entnommen wurden. Diese Lithologien sind dafür bekannt, dass in ihnen sowohl leichte als auch schwere REE-Mineralien lagern, und stellen wichtige Explorationsziele für Folgearbeiten dar.

Aus aktiven Entwässerungssystemen wurden Flusssedimentproben entnommen, bestehend aus klassifiziertem Flusskies und feinen Sedimenten, die durch ein Sieb mit Mesh-Größe Nr. 18 (0,0394 Zoll) gesiebt wurden, um sicherzustellen, dass feinkörniges Material erfasst wird, das die REE-Mineralisierungsquellen stromaufwärts abbilden kann.

Die Bodenproben wurden aus dem B-Horizont entnommen, der hauptsächlich aus schluffigen bis sandigen Böden (2-30 cm tief) mit variablem Kiesgehalt besteht und sowohl potenzielle mineralisierte als auch Hintergrundzonen abdeckt. Die Materialien waren im Allgemeinen hellbraun bis graubraun, was typisch für glazial entstandene Oberflächenlagerstätten ist, die auf metamorphem Grundgestein lagern.

Alle Analysearbeiten werden von Agat Laboratories Ltd., Calgary, Alberta, einer nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierten Einrichtung, durchgeführt. Das Labor hält QA/QC-Protokolle vor, die die Einfügung von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien während der Probenaufbereitung und -analyse einschließen.

Die aus diesem Programm gewonnenen Daten werden mit früheren geologischen und geophysikalischen Ergebnissen zusammengeführt, um das geochemische Modell zu verfeinern und neue prioritäre Bohrziele für die nächste Explorationsphase zu definieren.

Stellungnahme des CEO

Paul Gorman, CEO von Powermax Minerals Inc., nahm wie folgt Stellung:

"Der Abschluss unserer Phase-2-Feldarbeiten stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Projekt Cameron dar. Die Bandbreite der untersuchten Lithologien und die systematische Erfassung von Böden und Sedimenten werden einen umfangreichen Datensatz für die Bewertung der Verteilungsmuster der Seltenerdmetalle im gesamten Konzessionsgebiet liefern. Wir freuen uns auf die ausstehenden Analyseergebnisse, die unsere weiteren Explorationsarbeiten und potenziellen Bohrziele unterstützen werden."

Über das REE-Projekt Cameron

Das Seltenerdmetallprojekt Cameron erstreckt sich über etwa 2.984 Hektar in der Kamloops Mining Division in British Columbia. Das Konzessionsgebiet liegt in einem metamorphischen und granitischen Terran, in dem bekanntermaßen REE-haltige Pegmatite, Karbonatitzonen und alterierte Gneise lagern - der Monashee Group. Die Seltenerdmetallmineralisierung steht mit Scherzonen und strukturell kontrollierten Pegmatitintrusionen in Zusammenhang, die mit leichten Seltenerdmetallen (LREE) und schweren Seltenerdmetallen (HREE) angereichert sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Webseite: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

