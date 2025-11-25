Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck: Ein schwaches Bruttoinlandsprodukt, ein trübes Geschäftsklima und die Frage, ob neue Staatsausgaben echten Aufschwung oder nur Lücken füllen. Die kommenden Jahre werden darüber entscheiden, wie widerstandsfähig Deutschlands Wirtschaft wirklich ist. Ohne tiefgreifende Reformen dürfte das Ende der Stagnation noch nicht erreicht sein. Deuschlands Wirtschaft stagniert Die Stagnation der deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de