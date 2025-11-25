Diese beliebte deutsche Aktie steht am Dienstag massiv unter Druck und verliert zeitweise zweistellig an Wert. Das steckt hinter dem deutlichen Kursverlust und das müssen Anleger jetzt wissen. Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat die Anleger an der Börse mit seinen Zahlen und vor allem dem Geschäftsausblick schwer enttäuscht. Im Xetra-Handel am Dienstag sackte der Kurs um mehr als zehn Prozent ab und näherte sich im Tagestief mit 7,27 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
