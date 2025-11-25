Diese beliebte deutsche Aktie steht am Dienstag massiv unter Druck und verliert zeitweise zweistellig an Wert. Das steckt hinter dem deutlichen Kursverlust und das müssen Anleger jetzt wissen. Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat die Anleger an der Börse mit seinen Zahlen und vor allem dem Geschäftsausblick schwer enttäuscht. Im Xetra-Handel am Dienstag sackte der Kurs um mehr als zehn Prozent ab und näherte sich im Tagestief mit 7,27 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.