Brown Brothers Media, ein in Singapur ansässiger digitaler Publisher, meldet die Übernahme von SiliconCanals.com, der europäischen Startup-Technologie-Medienplattform und Community, die von Remco Janssen gegründet wurde und von Proudly Media betrieben wird. Der sechsstellige, Asset-basierte Deal markiert ein neues Kapitel für die elf Jahre alte niederländische Medienmarke, die sich zu einer der führenden Stimmen im europäischen Startup- und Innovationsökosystem entwickelt hat.

Das 2014 gegründete Unternehmen Silicon Canals hat sich als verlässliche Quelle für Nachrichten und Einblicke in Europas Tech-, Venture Capital- und Startup-Szene etabliert. Die Übernahme folgt auf die jüngsten Veränderungen in der europäischen Tech-Medienlandschaft, darunter die Schließung der Redaktion von The Next Web sowie die frühere Übernahme von EU-Startups durch die MeOut Group.

"Nach über einem Jahrzehnt, in dem wir Silicon Canals zu einer vertrauenswürdigen Plattform aufgebaut haben, die Europas Gründer, Innovatoren und Investoren miteinander verbindet, war es an der Zeit, die Verantwortung an ein vollwertiges, langfristig ausgerichtetes Medienhaus zu übergeben", sagte Remco Janssen, Gründer und CEO von Proudly Media. "Brown Brothers hat ein starkes Engagement für den Ausbau des unabhängigen Tech-Journalismus gezeigt, und ich bin zuversichtlich, dass sie die Reichweite der Marke in ganz Europa festigen und erweitern werden."

Brendan Brown, Gründer und CEO von Brown Brothers Media, kommentierte: "Silicon Canals hat eine leistungsstarke Marke im europäischen Innovationsökosystem aufgebaut. Wir planen, in die Erweiterung ihrer digitalen Präsenz und ihrer Zielgruppe zu investieren und sie in unser internationales Portfolio zu integrieren, um ein führendes globales Netzwerk für Startup- und Scale-up-Nachrichten aufzubauen."

Der Übergang wird vor Ende 2025 abgeschlossen sein, wobei Betrieb, Markenidentität und redaktioneller Fokus unter der Leitung von Chefredakteur Rahul Raj voraussichtlich auch unter der neuen Geschäftsführung ohne Unterbrechung fortgeführt werden.

Über Silicon Canals Proudly Media

SiliconCanals.com ist eine in den Niederlanden ansässige europäische Tech-Medienplattform und Community, die sich mit Startups, Scale-ups und Innovationen befasst. Die Plattform wird von Proudly Media unter der Leitung des Gründers und Herausgebers Remco Janssen betrieben und ist seit 2014 eine führende Stimme im europäischen Startup-Ökosystem.

Über Brown Brothers Media

Das 2020 in Singapur gegründete Unternehmen Brown Brothers Media bietet hochwertige Inhalte in den Bereichen persönliche Entwicklung und Wirtschaft. Mit einem globalen Team erreicht das Unternehmen monatlich 50 Millionen Seitenaufrufe.

