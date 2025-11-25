Dublin (www.fondscheck.de) - Strategische Portfolio-Erweiterung: Leverage Shares, Europas führender Anbieter von Einzelaktien-ETPs, baut seine Produktpalette aus und bietet mit der heutigen Notierung von vier neuen Produkten an der Schweizer Börse erstmals direkten Zugang zu den beiden nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen: Bitcoin und Ethereum, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
